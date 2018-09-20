WADA поставило РУСАДА условие

WADA вновь отстранит РУСАДА, если до конца года не получит доступ в московскую лабораторию

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) снова лишит Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия кодексу организации, если не получит доступ к данным московской лаборатории до конца 2018 года. Об этом ТАСС сообщил источник в WADA. "РУСАДА сейчас уже может работать самостоятельно, — отметил собеседник ТАСС. — Но оно должно также выполнить два условия. Так, до конца года WADA должно получить базу данных московской антидопинговой лаборатории, она будет полностью проанализирована до 30 июня 2019 года". "Если до конца года база данных не будет предоставлена, РУСАДА вновь будет лишено своего статуса. Потому что эти условия являются критичными и приводят к статусу несоответствия. По новому стандарту они выносятся на рассмотрение комитета по соответствию, а потом исполком проголосует за несоответствие".