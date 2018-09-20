WADA приняло решение по России

WADA восстановило Российское антидопинговое агентство в правах

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) проголосовал за признание Российского антидопингового агентства (РУСАДА) соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.

«Сегодня большинство членов исполкома проголосовало за восстановление РУСАДА при соблюдении строгих условий. Решение принято на основе рекомендациями комиссии по соответствию. WADA должно в обозначенный срок получить данные и образцы Московской антидопинговой лаборатории. Если это не произойдёт, исполком WADA намерен поддержать рекомендацию комиссии по соответствию отстранить РУСАДА», — приводит пресс-служба WADA слова президента организации Крейга Риди.

В 2015 году РУСАДА было признано не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее СМИ назвали условие, при котором WADA снова лишит РУСАДА статуса соответствия.