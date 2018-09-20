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WADA приняло решение по России
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WADA восстановило Российское антидопинговое агентство в правах 

RT на русском 8 часов назад
Фото: Reuters
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) проголосовал за признание Российского антидопингового агентства (РУСАДА) соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.
>> WADA поставило РУСАДА условие
«Сегодня большинство членов исполкома проголосовало за восстановление РУСАДА при соблюдении строгих условий. Решение принято на основе рекомендациями комиссии по соответствию. WADA должно в обозначенный срок получить данные и образцы Московской антидопинговой лаборатории. Если это не произойдёт, исполком WADA намерен поддержать рекомендацию комиссии по соответствию отстранить РУСАДА», — приводит пресс-служба WADA слова президента организации Крейга Риди.
В 2015 году РУСАДА было признано не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.
Ранее СМИ назвали условие, при котором WADA снова лишит РУСАДА статуса соответствия.
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