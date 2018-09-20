Министр спорта Колобков прокомментировал решение WADA

"Нам всем было необходимо, чтобы ситуация сдвинулась с места. Мы вместе с WADA искали выход из состояния стагнации и достигли компромисса.

Та огромная работа по реформированию российской антидопинговой системы, которая была выполнена в максимально сжатые сроки, получила высокую оценку WADA, и РУСАДА было признано соответствующим его кодексу. Это крайне важно еще и потому, что является критерием в восстановлении в правах Паралимпийского комитета России и Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Теперь для этого есть основание.

В рамках своей компетенции Минспорт России приложит максимальные усилия, чтобы все обязательства российской стороны были выполнены", — заявил Колобков.

Ранее адвокат Родченкова назвал решение WADA "величайшим предательством".