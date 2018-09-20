Ещё
Колобков прокомментировал решение WADA
Далее:
Читайте также:
Ещё

Министр спорта Колобков прокомментировал решение WADA 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о восстановлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
"Нам всем было необходимо, чтобы ситуация сдвинулась с места. Мы вместе с WADA искали выход из состояния стагнации и достигли компромисса.
Та огромная работа по реформированию российской антидопинговой системы, которая была выполнена в максимально сжатые сроки, получила высокую оценку WADA, и РУСАДА было признано соответствующим его кодексу. Это крайне важно еще и потому, что является критерием в восстановлении в правах Паралимпийского комитета России и Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Теперь для этого есть основание.
В рамках своей компетенции Минспорт России приложит максимальные усилия, чтобы все обязательства российской стороны были выполнены", — заявил Колобков.
Ранее адвокат Родченкова назвал решение WADA "величайшим предательством".
Газета.Ru: последние новости
Винер хочет снять Солдатову с многоборья на ЧМ по художественной гимнастике Пловчиха Ефимова назвала США "своим домом" "Российских шпионов" подозревают в атаке на WADA
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад негодует из-за крупнейшей победы России67
Слова удалившего Роналду судьи прочли по губам2
Стало известно о проблемах Загитовой19
Медведева уличила тренера во лжи
Каррера рассказал о своих словах игрокам после поражения
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
03:24
Глушакова застали в бане с проституткой
Футбол
05:53
Тимати был прав: агрессивный пост Хабиба удален
MMA Статьи
02:57
Стало известно о проблемах Загитовой
Фигурное катание
07:49
Ошибка чемпионки: Загитову отправили в Германию
Фигурное катание Статьи
00:53
Конец Глушакова. Капитан «Спартака» в бане
Футбол Статьи
02:11
13 стран выступили против российского спорта
Летние виды спорта
05:38
Серена Уильямс продолжила истерику
Теннис
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
05:11
Тутберидзе раскрыла секреты Медведевой
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение