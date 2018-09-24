WADA пригрозило России новыми санкциями

По его словам, решение было обусловлено желанием найти выход из тупика, в котором оказались стороны. Теперь же WADA, как утверждает Риди, находится в сильной позиции.

«Мы понимаем скептицизм по поводу доступа к тому, что еще может оставаться в московской лаборатории. Но дедлайн, нарушение которого приведет к неизбежному возобновлению несоответствия, ставит WADA в гораздо более сильное положение, чем в любое время за последние четыре года», — цитирует письмо Риди Around the Rings.

Россия до 31 декабря обязана предоставить допинг-пробы, которые необходимы WADA для того, чтобы доказать виновность подозреваемых спортсменов. В противном случае ей грозят «новые и более серьезные санкции».

«Возможность наконец-то вынести решения по делам, где у нас есть подозрения, но нет исчерпывающих доказательств, не могла быть отложена. Теперь Россия должна выполнить свои официальные обязательства, чистые спортсмены, правительства и спорт пристально следят за этим, а WADA находится на передовой линии», — заключил Риди.

РУСАДА было восстановлено в правах 20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA. На Сейшельских островах «за» проголосовали девять делегатов, два — «против» и один «воздержался».