Как в России отреагировали на восстановление РУСАДА в правах

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял историческое решение — признать деятельность Российского антидопингового агентства (РУСАДА) соответствующей Всемирному антидопинговому кодексу. Практически трёхлетнее отстранение организации подошло к концу. За восстановление РУСАДА проголосовали девять членов исполкома из 12, ещё двое были против и один воздержался.

За неделю до голосования комиссия по соответствию WADA признала, что РУСАДА выполнило все ранее выдвинутые условия. Несмотря на протест со стороны некоторых западных деятелей спорта и организаций, исполком последовал рекомендации комиссии. При этом глава WADA Крейг Риди заявил, что соответствие РУСАДА будет вновь аннулировано, если до конца года Россия не предоставит WADA данные и пробы московской антидопинговой лаборатории, находящиеся у Следственного комитета РФ в качестве улик.

«Сегодня большинство членов исполкома проголосовали за восстановление РУСАДА при соблюдении строгих условий. Решение принято на основании рекомендаций комиссии по соответствию. WADA должно в обозначенный срок получить данные и образцы московской антидопинговой лаборатории. Если этого не произойдёт, исполком WADA намерен поддержать рекомендацию комиссии по соответствию отстранить РУСАДА», — приводит пресс-служба WADA слова Риди.

Министр спорта Павел Колобков рассказал, что WADA высоко оценило работу российской стороны, а также отметил, что это решение международного агентства станет важным шагом на пути восстановления в правах ПКР и ВФЛА.

«Нам всем было необходимо, чтобы ситуация сдвинулась с места. Мы вместе с WADA искали выход из состояния стагнации и достигли компромисса. Та огромная работа по реформированию российской антидопинговой системы, которая была выполнена в максимально сжатые сроки, получила высокую оценку WADA, и РУСАДА было признано соответствующим его кодексу», — заявил министр.

«Признание РУСАДА стало очень важным критерием для восстановления в правах Паралимпийского комитета России и Всероссийской федерации лёгкой атлетики. В рамках своей компетенции Минспорт приложит максимальные усилия, чтобы все обязательства российской стороны были выполнены», — добавил Колобков.

О важности восстановления РУСАДА для всего российского спорта говорил и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков

«В скором времени все наши организации и спортсмены смогут в полном объёме участвовать в спортивных мероприятиях. В ОКР очень довольны, что ситуация с восстановлением РУСАДА разрешилась для нас благополучно. База данных московской антидопинговой лаборатории уже находится в WADA. Второй момент — это предоставление для анализа данных лаборатории, который должен быть проведён до 30 июня. Этот вопрос находится в юридической плоскости. Мы сделаем всё, чтобы Следственный комитет России скорее завершил расследование и нашёл возможность передать эти пробы в WADA», — добавил Поздняков.

Глава РУСАДА Юрий Ганус также отметил значимость события для российских спортсменов.

«Решение исполкома WADA — это итог большой работы, которая была направлена на приведение агентства к статусу соответствия. Сегодня состоялось очень важное событие, которое нельзя переоценить. Ведь от статуса РУСАДА во многом зависит и восстановление в своих правах Паралимпийского комитета России, Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Облегчится жизнь у нашего союза биатлонистов и федерации тяжёлой атлетики. Хотя по большому счёту сегодня победило даже не РУСАДА, а наши спортсмены. Ещё в начале сентября я весьма пессимистично оценивал шансы восстановления РУСАДА. Но у меня не было оснований для оптимизма, по сути, до письма, которое было отправлено на прошлой неделе в WADA министром спорта Павлом Колобковым. Это письмо внесло определяющий вклад в получение нами соответствия», — сказал Ганус ТАСС.

По мнению вице-премьера по вопросам культуры, спорта и туризма Ольги Голодец , решение WADA доказывает приверженность России чистому спорту.

«Мы приветствуем решение WADA. Россия подтверждает свою приверженность принципам чистой спортивной борьбы. За последние годы в России проделана огромная работа по созданию прозрачных и понятных условий работы по противодействию допингу», — заявила Голодец.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе напомнила, что РУСАДА было отстранено на основе доклада Макларена, который она считает лживым.

«Мы не давили и не соревновались ни с кем, на уступки тоже никто не шёл. Мы просто выполнили ту «дорожную карту», которую нам выписали. Но выполнять то, что мы не можем, — это же нелогично. Как можно признать доклад Макларена, в котором 99,9% — ложь? Здравый смысл восторжествовал», — приводит слова Вяльбе «Чемпионат».

Глава Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер-Усманова поблагодарила всех причастных к восстановлению РУСАДА.

«Не имеет значения, как было принято это решение. Главное, что у нас теперь есть РУСАДА. Спасибо большое всем, кто участвовал в этом, а в этом участвовало большое число важных людей, которые смогли договориться», — сказала Винер-Усманова.

«Это долгая история, которая долгое время тянется, против нашей страны. Первое решение, которое сегодня принято, — это хороший перевес в нашу сторону. Мы знаем, что против нас борются и американские спортсмены, и английские руководители, но вместе с тем наша задача остаётся прежней — мы признали наши ошибки и недостатки, мы уже на правильном пути… Первая маленькая победа в этом плане состоялась», — отметил Тягачёв.

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявила RT, что у WADA не было другого варианта, кроме как снять санкции с РУСАДА.

«Россия сделала множество шагов, в том числе и на законодательном уровне. Мы приняли много мер, чтобы выполнить «дорожную карту» по любому пресечению допинга в нашей стране. И те ошибки, которые нам были указаны WADA, были проработаны, устранены, и теперь у WADA не было повода не восстанавливать РУСАДА», — заявила бывшая спортсменка.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили уверен, что российский спорт является самым открытым в мире.

«После рекомендаций была уверенность в том, что решение будет поддержано. Не нужно ставить вопрос в плоскости того, додавили мы их или нет. Я отталкиваюсь от позиции руководителя государства. А он всегда говорил, что мы были и будем открыты для нормального диалога и взаимодействия. Более открытой структуры, чем нынешний российский спорт, нет в мире», — считает функционер.

Глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики Дмитрий Шляхтин считает, что решение WADA позволяет надеяться на восстановление федерации в правах.

«Поздравляю руководителя РУСАДА Юрия Гануса, министра спорта РФ Павла Колобкова, президента ОКР Станислава Позднякова. Приятно, что один из ключевых пунктов «дорожной карты» по восстановлению ВФЛА выполнен. Всероссийская федерация лёгкой атлетики будет продолжать работу и коммуникацию с рабочей группой IAAF по вопросу восстановления ВФЛА. Не скрою, настроение хорошее — восстановление РУСАДА, конечно, добавляет оптимизма», — цитирует Шляхтина РИА Новости.

Бывший глава ВФЛА Валентин Балахничёв назвал решение WADA объективным и отметил, что после него начнутся провокации со стороны тех, кого это решение не устраивает.