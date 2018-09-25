В Сочи после соревнований скончался триатлонист

Триатлонист умер в больнице после соревнований в Сочи

Спортсмен умер в больнице после эстафеты по триатлону в Сочи. На беговом этапе состязаний мужчине стало плохо, и он потерял сознание. Об этом сообщила «Комсомольская правда Краснодар».

Соревнования проходили 22 сентября. Погибший — Гриненко Андрей из Новокузнецка. Ему оказали медицинскую помощь и увезли в реанимацию. Несколько часов врачи боролись за жизнь триатлониста, но спасти его не удалось.

Организаторы состязаний выразили соболезнования родственникам спортсмена, и сообщили, что помогают им финансово.