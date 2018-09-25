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В Сочи после соревнований скончался триатлонист
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Триатлонист умер в больнице после соревнований в Сочи 

360tv.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Спортсмен умер в больнице после эстафеты по триатлону в Сочи. На беговом этапе состязаний мужчине стало плохо, и он потерял сознание. Об этом сообщила «Комсомольская правда Краснодар».
Соревнования проходили 22 сентября. Погибший — Гриненко Андрей из Новокузнецка. Ему оказали медицинскую помощь и увезли в реанимацию. Несколько часов врачи боролись за жизнь триатлониста, но спасти его не удалось.
Организаторы состязаний выразили соболезнования родственникам спортсмена, и сообщили, что помогают им финансово.
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