В Сочи после соревнований скончался триатлонист

Спортсмен умер в больнице после эстафеты по триатлону в Сочи. На беговом этапе состязаний мужчине стало плохо, и он потерял сознание. Об этом сообщила «Комсомольская правда Краснодар».
Соревнования проходили 22 сентября. Погибший — Гриненко Андрей из Новокузнецка. Ему оказали медицинскую помощь и увезли в реанимацию. Несколько часов врачи боролись за жизнь триатлониста, но спасти его не удалось.
Организаторы состязаний выразили соболезнования родственникам спортсмена, и сообщили, что помогают им финансово.