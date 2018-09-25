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Тренера российских тяжеловесок отстранили от работы
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Главный тренер женской сборной РФ по тяжелой атлетике Колесников отстранен от работы 

ТАСС + ещё 17 5 часов назад
Фото: ТАСС
Главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Николай Колесников отстранен от работы с национальной командой. Об этом сообщил журналистам президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.
"Николай Колесников отстранен от подготовки национальной команды России", — сказал Агапитов.
Причиной отстранения стал скандал вокруг допуска к участию в чемпионате России неоднократной чемпионки мира и Европы Татьяны Кашириной, которая не участвовала в квалификационных стартах. Колесников разрешил Кашириной не участвовать в отборе на чемпионат России, что, с точки зрения ФТАР, было неприемлемо.
На чемпионате России в Ростове-на-Дону Каширина завоевала золото в весовой категории свыше 90 кг.
Колесников, являющийся олимпийским чемпионом 1976 года, работал с женской национальной командой России с конца 2016 года.
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