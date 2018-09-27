Российские дзюдоисты «опозорились» перед Путиным

Сборная России по дзюдо вылетела с ЧМ под пристальным взглядом Путина

Сборная России по дзюдо не смогла выйти в финал чемпионата мира в столице Азербайджана, городе Баку, сообщает ТАСС

Российские участники потерпели поражение от сборной Франции со счетом 1-4 в командном турнире на татами.

Только одна схватка из пяти в полуфинале прошла для россиян успешно: дзюдоистка Анжела Гаспарян победила француженку Анну Фатумату М'Байро.

Далее на чемпионате мира сборной России предстоят лишь поединки со сборной Азербайджана за бронзовые медали. Завершится соревнование 27 сентября.