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Ефимова победила на дистанции 100 м брассом на этапе КМ
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Ефимова победила на дистанции 100 м брассом на этапе Кубка мира по плаванию в Нидерландах 

ТАСС 7 часов назад
Фото: EPA
Россиянка Юлия Ефимова одержала победу на дистанции 100 метров брассом на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Эйндховене (Нидерланды).
Ефимова показала результат 1 минута 3,41 секунды. Второй стала ямайская пловчиха Алия Аткинсон (1.03,74). Третье место заняла американка Молли Ханнис (1.05,65).
Также в субботу победу одержал российский пловец Владимир Морозов. Он стал первым в заплыве на 100 м вольным стилем, показав время 45,69 секунды. Вторым финишировал американец Блейк Пирони (46,45). Третьим стал россиянин Владислав Гринев (46,58).
Морозов также занял второе место в плавании на спине на дистанции 50 м, проиграв только австралийцу Митчеллу Ларкину. Россиянин Кирилл Пригода стал вторым на дистанции 50 м брассом и на дистанции 200 м комплексным плаванием.
Этап Кубка мира в Эйндховене завершится 30 сентября.
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