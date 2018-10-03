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Грузинские спортсмены массово сбежали в Израиль
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Грузинские фехтовальщики массово сбежали в Израиль 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 10 часов назад
Фото: Reuters
Шесть грузинских фехтовальщиков — все спортсмены из состава делегации — остались в Израиле нелегально после поездки в эту страну вместе с руководством федерации, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Фехтовальщики попросили федерацию этого вида спорта организовать им совместные тренировки с израильскими спортсменами. В Израиль они выехали вместе с президентом и генеральным секретарем федерации фехтования Грузии. Эти двое вернулись домой, а спортсмены остались.
На грузинскую федерацию со стороны международной наложены финансовые санкции. Президент и генсек временно дисквалифицированы.
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