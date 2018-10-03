Россиянка получила медаль 10-летней давности

Российская тяжелоатлетка Сливенко получила золото ОИ-2008

Россиянка Оксана Сливенко получила золотую медаль Олимпийских игр 2008 года в Пекине, присуждённую ей после дисквалификации соперницы.

По словам генерального секретаря Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Александра Кишкина, которые приводит ТАСС , спортсменка уже получила награду, отказавшись от торжественного награждения, которое планировала провести федерация.

Он отметил, что она пришла во ФТАР, написала заявление, и забрала награду в тот же день.

Сливенко стала серебряным призёром в весовой категории до 69 кг на Играх-2008 в Пекине, уступив первое место китаянке Лю Чуньхун , которая позже была дисквалифицирована Международным олимпийским комитетом после перепроверки допинг-проб.

Ранее стал известен состав сборной России по тяжёлой атлетике на ЧМ в Туркменистане.