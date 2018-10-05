ZASPORT представил новую коллекцию одежды

С 6 по 18 октября 2018 года в Буэнос-Айресе пройдут III летние юношеские Олимпийские игры, где спортсмены из 206 стран мира в возрасте от 15 до 18 лет разыграют 241 комплект медалей в 36 видах спорта. Россию на соревнованиях представят 94 юных спортсмена из 23 регионов страны — 46 юношей и 48 девушек, которые в Буэнос-Айресе выступят в 27 видах спорта. Российская делегация по традиции будет одной из самых представительных на играх.

Официальным экипировщиком российской команды стал бренд ZASPORT. Источником вдохновения при создании коллекции послужили советские плакаты на тему спорта и современный стрит-арт. При разработке также были учтены климатические особенности Аргентины и приняты во внимание пожелания спортсменов.

Анастасия Задорина, главный дизайнер, основатель бренда ZASPORT:

“Все предметы одежды легко комбинируются друг с другом. Коллекция продумана таким образом, чтобы спортсмены были полностью экипированы на весь период игр и выглядели модно, современно и достойно представляли Россию. Также мы учли пожелания юниоров-участников Юношеского фестиваля, который проходил в городе Дьер летом 2017 года. Нам важно, чтобы спортсменам нравилась одежда и они с гордостью ее носили и на Играх, и после их окончания”.

Основными цветами коллекции стали белый, синий и красный. Также на форму нанесены логотипы Team Russia, государственный герб, предусмотренные регламентом. Материалы, которые были использованы в коллекции: хлопок, полиэстер, современные ветрозащитные и влаговыводящие ткани. В комплект входит полный набор экипировки, всего 40 единиц — от парадных и тренировочных костюмов до футболок, дождевика, солнцезащитных очков, сумок и чемодана.

ZASPORT

Коллекция уже поступила в продажу в розничные магазины, а с 9 октября появится и в интернет-магазине ZASPORT.

ZASPORT

Главными героями лукбука коллекции стали молодые спортсмены, которые примут участие в юношеских Олимпийских играх: легкоатлеты Мария Привалова и Дмитрий Качанов, спортивные акробаты Капитолина Хуснуллина и Анатолий Сливков, теннисистка Мария Тайлакова.

ZASPORT

ZASPORT

Дмитрий Качанов, 17 лет, легкая атлетика (прыжки с шестом):

“ Новая экипировка яркая, стильная, а главное, в ней очень комфортно. Могу выделить белый парадный костюм и футболки с надписями в стиле граффити. Сейчас у меня, как и у всей команды, боевой настрой. Тренируемся 4-5 раз в неделю, у нас основной акцент именно на технику, оттачиваем мастерство прыжков. Перед началом соревнований я всегда думаю о своих родных, о друзьях. Поддержка близких людей дарит новые силы, веру в себя, я должен оправдать их надежды. Это и является стимулом к победе. Но при этом я из тех спортсменов, которые против присутствия семьи на трибунах. Я не хочу, чтобы они волновались, глядя на меня”.

Мария Привалова, 16 лет, легкая атлетика (тройной прыжок):

“Я уже представляю себя на церемонии открытия в парадном костюме, мне он особенно понравился. И еще отмечу поясную сумку и белое спортивное платье, которое совмещает в себе удобство, красоту и практичность. Для меня главный кумир в спорте — моя мама, Ирина Привалова. Она — легкоатлетка, олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, Европы, СССР, России, заслуженный мастер спорта. Мама всегда помогает мне на тренировках, иногда заменяет моего тренера. После напряженного учебного дня (я хожу в обычную школу, но с углубленным изучением испанского языка) бывает очень сложно начать тренировку. Но как только я сделаю разминку, тут же поднимается настроение, я забываю о всех проблемах и концентрируюсь на упражнениях. Спорт для меня на первом месте.

Капитолина Хуснуллина, 17 лет, спортивная акробатика:

“Мой старший брат занимался акробатикой с детства. Меня завораживали легкость движения, изящество и грациозность в упражнениях, которые он выполнял. И я поняла для себя, что тоже хочу заниматься акробатикой. Игры в Аргентине — это самые серьезные в карьере соревнования. Мы долго готовились к соревнованиям и постараемся показать лучшее, на что способны”.

Анатолий Сливков, 18 лет, спортивная акробатика:

«Мой отец — тренер, заслуженный мастер спорта по спортивной акробатике. С детства он начал тренировать меня, привил любовь к спорту. Сейчас для главное — сохранять спокойствие, быть уверенным в своих силах и в нужный момент сказать себе: «Не волнуйся! У тебя всё получится!» У нас отличная команда на играх, мы будем друг друга поддерживать. И на параде российская делегация будет выглядеть очень ярко и современно”.

Мария Тайлакова, 17 лет, настольный теннис:

“Я чувствую большую ответственность перед страной. Олимпиада — это очень важный этап в карьере профессионального спортсмена. В спорте я с 6 лет и в первую очередь для меня важно доказать самой себе, что я чего-то стою, что 11 лет прошли не зря. Родители хотели отдать меня в секцию ушу, но, когда мы пришли в спортивную школу, я заметила, что напротив зала боевых искусств идут занятия по настольному теннису. Меня сразу заинтересовал этот вид спорта. Так началась моя карьера. Я поставила себе задачу биться до конца, отдаваясь своему делу без остатка”.

Станислав Поздняков, президент Олимпийского комитета России: