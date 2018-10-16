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WADA проведет аудиторскую проверку РУСАДА
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WADA проведет аудиторскую проверку РУСАДА 

Вести.Ru + ещё 23 6 часов назад
Фото: Вести.Ru
Всемирное антидопинговое агентство готовит Российское антидопинговое агентство к серьезной аудиторской проверке, которая пройдет 11-12 декабря. После трехлетнего "поражения в правах" в нынешнем сентябре WADA восстановило РУСАДА. Но наша сторона должна выполнить "дорожную карту".
В рамках действий WADA по восстановлению РУСАДА в правах стороны согласовали документ, в котором договорились о признании выводов независимой комиссии под руководством канадского юриста Ричарда Макларена о существовании в нашей стране допинг-системы, а также предоставление доступа к допинг-пробам Московской антидопинговой лаборатории.
Если эти критерии не будут выполнены, РУСАДА вновь может лишиться статуса соответствия. Самое главное: для сохранения статуса соответствия антидопинговому кодексу российская сторона должна предоставить оригинал базы данных антидопинговой лаборатории.
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