WADA проведет аудиторскую проверку РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство готовит Российское антидопинговое агентство к серьезной аудиторской проверке, которая пройдет 11-12 декабря. После трехлетнего "поражения в правах" в нынешнем сентябре WADA восстановило РУСАДА. Но наша сторона должна выполнить "дорожную карту".

В рамках действий WADA по восстановлению РУСАДА в правах стороны согласовали документ, в котором договорились о признании выводов независимой комиссии под руководством канадского юриста Ричарда Макларена о существовании в нашей стране допинг-системы, а также предоставление доступа к допинг-пробам Московской антидопинговой лаборатории.

Если эти критерии не будут выполнены, РУСАДА вновь может лишиться статуса соответствия. Самое главное: для сохранения статуса соответствия антидопинговому кодексу российская сторона должна предоставить оригинал базы данных антидопинговой лаборатории.