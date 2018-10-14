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Под Краснодаром насмерть разбился опытный парашютист
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Под Краснодаром разбился парашютист, совершивший более 11 тысяч прыжков 

РИА Новости + ещё 3 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Опытный спортсмен краснодарского парашютного клуба с 46-летним стажем, совершивший более 11 тысяч прыжков, разбился под Краснодаром из-за отказа основного и запасного парашютов, сообщили РИА Новости в клубе "Южное небо" ДОСААФ.
Как рассказали в клубе, ЧП произошло в воскресенье на аэродроме возле посёлка Энем под Краснодаром.
По их словам, 61-летний Владимир Якшов после раскрытия основного парашюта, очевидно, в связи с его отказом решил отцепить купол и раскрыть запасной парашют. Однако, как рассказывают коллеги Якшова, "запаска" не спасла его.
"Отцепка и вращение на запаске до самой земли… Насмерть. Он прыгает года с 72-го, имеет 11 с лишним тысяч прыжков", — сообщил РИА Новости собеседник агентства. Он отметил, что на аэродроме правоохранители опрашивают очевидцев.
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