Под Краснодаром насмерть разбился опытный парашютист

Под Краснодаром разбился парашютист, совершивший более 11 тысяч прыжков

Опытный спортсмен краснодарского парашютного клуба с 46-летним стажем, совершивший более 11 тысяч прыжков, разбился под Краснодаром из-за отказа основного и запасного парашютов, сообщили РИА Новости в клубе "Южное небо" ДОСААФ

Как рассказали в клубе, ЧП произошло в воскресенье на аэродроме возле посёлка Энем под Краснодаром.

По их словам, 61-летний Владимир Якшов после раскрытия основного парашюта, очевидно, в связи с его отказом решил отцепить купол и раскрыть запасной парашют. Однако, как рассказывают коллеги Якшова, "запаска" не спасла его.