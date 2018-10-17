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Терновой взял «бронзу» в прыжках в воду
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Терновой взял «бронзу» в прыжках в воду на Юношеской Олимпиаде 

Мир24 + ещё 6 3 часа назад
Руслан Терновой, выступающий за сборную Россию на Юношеских Олимпийских Играх, занял третье место в прыжках в воду с трехметрового трамплина, сообщает РИА «Новости».
Победу одержал Даниэль Рестрепо Гарсия из Колумбии, который набрал 576,05 очка. Вторая позиция досталась Энтони Хардингу из Великобритании, набравшему 559,50 очка. Российские спортсмен обеспечил себе «бронзу», набрав 551,20 очка.
Отмечается, что Терновой двумя последними прыжками составил конкуренцию британцу. Однако побороться за «серебро» ему помешали ошибки в первом и третьем прыжках.
Юношеские игры проходят в Буэнос-Айресе. Последний соревновательный день состоится 18 октября. В общекомандном зачете Россия уверенно удерживает лидирующую позицию.
Так, боевым настроем и результатами отличились пловцы Даниил Марков и Анастасия Макарова. Они принесли в копилку национальной сборной «серебро» и «золото».
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