Терновой взял «бронзу» в прыжках в воду на Юношеской Олимпиаде

Руслан Терновой, выступающий за сборную Россию на Юношеских Олимпийских Играх, занял третье место в прыжках в воду с трехметрового трамплина, сообщает РИА «Новости»

Победу одержал Даниэль Рестрепо Гарсия из Колумбии, который набрал 576,05 очка. Вторая позиция досталась Энтони Хардингу из Великобритании, набравшему 559,50 очка. Российские спортсмен обеспечил себе «бронзу», набрав 551,20 очка.

Отмечается, что Терновой двумя последними прыжками составил конкуренцию британцу. Однако побороться за «серебро» ему помешали ошибки в первом и третьем прыжках.

Юношеские игры проходят в Буэнос-Айресе. Последний соревновательный день состоится 18 октября. В общекомандном зачете Россия уверенно удерживает лидирующую позицию.