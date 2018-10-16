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Кредитор экс-владельца «Спорт-Экспресса» рассказал о долгах
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Кредитор экс-владельца «Спорт-Экспресса» рассказал о долгах 

Рамблер 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Бизнесмен Владимир Тюренков, которого упомянул в своей предсмертной записке экс-владелец «Спорт-Экспресса» Иван Рубин, прокомментировал ситуацию. Об этом сообщает телеканал «360».
По словам Тюренкова, Рубин год назад взял у него в долг около 70 тысяч евро, а срок возврата денег истек пару месяцев назад. Договор займа они оформляли у нотариуса.
Тюренков рассказал, что 15 октября Рубин должен был вернуть ему оставшуюся часть суммы (до этого он отдал 12 тысяч евро), но на встречу не пришел.
По данным Тюренкова, Рубин занимал деньги на строительство ресторана на ВДНХ. Бизнесмен подчеркнул, что никогда не угрожал Рубину.
Тюренков отметил, что не считает себя причастным к смерти Рубина. По его версии, мужчина покончил с собой «на эмоциях».
«Никакой вины я за собой не чувствую. Моя совесть абсолютно чиста», — заключил он.
Тюренков рассказал радиостанции «Говорит Москва», что познакомился с Рубиным через своего бывшего сослуживца. Этот человек порекомендовал Рубина как обязательного человека.
Тело 67-летнего Рубина нашли на Осеннем бульваре в Москве 15 октября. Он погиб после падения с 16-го этажа высотки. СМИ сообщили, что он оставил предсмертную записку, в которой рассказал о 70 860 евро, которые он задолжал Тюренкову, и угрозах.
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