Мустафина поедет со сборной РФ на ЧМ

Мустафина вошла в окончательный состав сборной РФ на ЧМ по спортивной гимнастике

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина вошла в окончательный состав сборной России, которая 19 октября отправится на чемпионат мира. Об этом сообщила ТАСС старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

Мировое первенство стартует в столице Катара Дохе 25 октября. Этот турнир станет квалификационным к Олимпиаде-2020. Сборные, занявшие призовые места по итогам командных соревнований, станут обладателями путевок на Игры в Токио.

"Команда вылетит в Доху ранним утром 19 октября, — сказала Родионенко. — Вчера у нас прошли заключительные контрольные тренировки, по итогам которых было принято решение не вносить никаких изменений в поданную ранее заявку для участия в чемпионате мира".

Для Мустафиной чемпионат мира в Катаре станет первым международным стартом после Олимпиады в Рио-де-Жанейро, где она сумела выиграть золото в упражнениях на брусьях, серебро — в командном первенстве и бронзу — в личном многоборье. После окончания Игр-2016 Мустафина вышла замуж, а в июне 2017 года родила девочку. Апрельский чемпионат России в Казани стал для Мустафиной первым стартом после возвращения в спорт.