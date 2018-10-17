Мустафина поедет со сборной РФ на ЧМ

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина вошла в окончательный состав сборной России, которая 19 октября отправится на чемпионат мира. Об этом сообщила ТАСС старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.
Мировое первенство стартует в столице Катара Дохе 25 октября. Этот турнир станет квалификационным к Олимпиаде-2020. Сборные, занявшие призовые места по итогам командных соревнований, станут обладателями путевок на Игры в Токио.
"Команда вылетит в Доху ранним утром 19 октября, — сказала Родионенко. — Вчера у нас прошли заключительные контрольные тренировки, по итогам которых было принято решение не вносить никаких изменений в поданную ранее заявку для участия в чемпионате мира".
27 сентября завершился срок подачи национальными федерациями заявок с фамилиями спортсменов, которые будут выступать на чемпионате мира. С 28 сентября тренеры имели возможность вносить коррективы в состав, однако за каждую замену необходимо было заплатить. В заявку сборной России в конце сентября вошли Ангелина Мельникова, Алия Мустафина, Ирина Алексеева, Ангелина Симакова, Лилия Ахаимова и запасная Дарья Спиридонова. В состав мужской команды включены Давид Белявский, Артур Далалоян, Николай Куксенков, Дмитрий Ланкин, Никита Нагорный и запасной Владислав Поляшов.
Для Мустафиной чемпионат мира в Катаре станет первым международным стартом после Олимпиады в Рио-де-Жанейро, где она сумела выиграть золото в упражнениях на брусьях, серебро — в командном первенстве и бронзу — в личном многоборье. После окончания Игр-2016 Мустафина вышла замуж, а в июне 2017 года родила девочку. Апрельский чемпионат России в Казани стал для Мустафиной первым стартом после возвращения в спорт.