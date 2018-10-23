Российский борец Садулаев стал трехкратным чемпионом мира

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль в весовой категории до 97 кг на чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в Будапеште.

В финальной схватке 22-летний уроженец Дагестана досрочно победил Кайла Снайдера из США. Спортсмены уже встречались между собой в финале чемпионата мира 2017 года, тогда победу одержал американец. Бронзовые награды в данной весовой категории завоевали Абрахам Коньедо Руано (Италия) и Элизбар Одикадзе (Грузия).

Садулаев является олимпийским чемпионом 2016 года и двукратным чемпионом мира (2014, 2015) в весовой категории до 86 кг.

Чемпионат мира в Будапеште завершится 28 октября.