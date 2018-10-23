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Садулаев стал трехкратным чемпионом мира
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Российский борец Садулаев стал трехкратным чемпионом мира 

ТАСС + ещё 28 3 часа назад
Фото: ТАСС
Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль в весовой категории до 97 кг на чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в Будапеште.
В финальной схватке 22-летний уроженец Дагестана досрочно победил Кайла Снайдера из США. Спортсмены уже встречались между собой в финале чемпионата мира 2017 года, тогда победу одержал американец. Бронзовые награды в данной весовой категории завоевали Абрахам Коньедо Руано (Италия) и Элизбар Одикадзе (Грузия).
Эта победа стала для российских борцов четвертой на чемпионате мира в Будапеште. Ранее золотые награды завоевали Заур Угуев (до 57 кг), Заурбек Сидаков (до 75 кг) и Магомедрасул Газимагомедов (до 70 кг). Также в активе россиян серебро и две бронзы.
Садулаев является олимпийским чемпионом 2016 года и двукратным чемпионом мира (2014, 2015) в весовой категории до 86 кг.
Чемпионат мира в Будапеште завершится 28 октября.
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