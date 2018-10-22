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Умер олимпийский чемпион по пулевой стрельбе
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Умер олимпийский чемпион 

Lenta.ru + ещё 14 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион по полевой стрельбе в составе сборной России Борис Кокорев скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Стрелкового Союза России.
«Борис Борисович был не только выдающимся спортсменом, заслуженным мастером спорта, но и отзывчивым, добрым человеком. В стрелковом сообществе он пользовался заслуженным уважением. Его достижения и человеческие качества могут служить достойным примером для новых поколений», — говорится в сообщении.
Кокорев участвовал в пяти Олимпиадах подряд начиная с 1988 года. Он стал олимпийским чемпионом в Атланте в 1996 году в стрельбе из малокалиберного пистолета. В его активе также две победы на чемпионатах мира и 16 — на чемпионатах Европы. Кокорев завершил профессиональную карьеру в 2009 году.
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