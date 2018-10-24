Не видят успехов: мир обделил атлетов из России

Международная ассоциация легкоатлетических федераций объявила список номинантов на звание лучшего легкоатлета года. Среди спортсменов не оказалось ни одного представителя из России.

Стали известны имена десяти спортсменов, претендующих на звание лучшего легкоатлета мира 2018 года. Список номинантов опубликовала пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).

И в нем не нашлось место ни одному атлету из России.

В том числе и Сергею Шубенкову , который специализируется в беге на дистанции 110 м с барьерами. В этом сезоне 28-летний уроженец Барнаула одержал победу на финальном этапе «Бриллиантовой лиги» с результатом 12,97 секунды, опередив испанского бегуна Орландо Ортегу. Завоевав «Бриллиантовый трофей», Шубенков стал первым легкоатлетом в истории, которому удалось добиться подобного успеха в беге на 110 метров с барьерами во второй раз подряд.

Кроме того, российский спортсмен завоевал серебро на чемпионате Европы в Берлине.

В борьбе за первое место Шубенков уступил лишь 0,002 секунды французу Паскалю Мартино-Лагарду

В список претендентов на звание лучшего легкоатлета года по версии ИААФ вошли кенийские бегуны Тимоти Черут, Элиуд Кипчоге и Эммануэль Корир, американцы Кристиан Коулман и Ноа Лайлз, прыгун с шестом из Швеции Арман Дюплантис, южноафриканский прыгун в длину Луво Маньонга, а также французский многоборец Кевин Майер , новозеландец Томас Уолш и бегун из Катара Абдеррахман Самба.

Победитель будет выбран по итогам трех этапов голосования. На первом проголосуют члены совета федерации , затем на выборах выступят ассоциации-члены ИААФ, а в последнюю очередь в социальных сетях в голосовании примут участие болельщики.

Обладатели наград будут объявлены 4 декабря на специальной церемонии награждения, которая пройдет в Монако.

В числе победителей, к слову, может оказаться российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене , которая была включена в список претендентов на приз лучшей легкоатлетки года.

25-летняя россиянка в 2018 году завоевала золотые медали на зимнем чемпионате мира и летнем чемпионате Европы. Кроме того, Ласицкене показала феноменальный результат, одержав победу в 25 турнирах из 26.

Она также установила рекордную серию из 45 побед подряд, которая в итоге прервалась на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате, где российская спортсменка заняла третье место.

Помимо Ласицкене на награду лучшей легкоатлетке года по версии ИААФ претендуют британская бегунья Дина Эшер-Смит, бегунья из Кении Беатрис Чепкоеч, колумбийская прыгунья в длину Катрин Ибаргуэн, хорватка Сандра Перкович и южноафриканская бегунья Кастер Семеня . Также в топ-10 попала Нафисатту Тиам из Бельгии, выступающая в многоборье, польская метательница молота Анита Влодарчик , представительница Нидерландов в беге на длинные дистанции Сифан Хассан и бегунья с Багамских островов Шона Миллер-Уйбо.

Примечательно, что и Ласицкене, и Шубенков не были включены в список лучших легкоатлетов Европы.

Российская прыгунья уступила в борьбе за попадание в топ-3 трехкратной чемпионке континента Эшер-Смит, победительнице чемпионата Европы в семиборье Тиам и прыгунье с шестом из Греции Екатерини Стефаниди.

Шубенков, который за 2018 год принял участие в 15 турнирах, одержав в них 11 побед, также не вошел в шорт-лист претендентов на приз лучшему легкоатлету Европы года. Вместо него в списке номинантов числятся Майер и Дюплантис, а также турецкий спринтер Рамиль Гулиев и норвежский бегун, одержавший на континентальном первенстве 2018 года две победы, Якоб Ингбригтсен.

В своей карьере Ласицкене дважды выигрывала чемпионат мира, столько же раз побеждала на мировом первенстве в соревнованиях, проводимых в помещении, а также выигрывала финальные этапы «Бриллиантовой лиги» в 2017 и 2018 году. Кроме того, в ее активе серебро чемпионата Европы — 2014.

Шубенков является единственным за всю историю советской и российской мужской легкой атлетики спортсменом, кому удалось выиграть золотую медаль чемпионата мира в беге на 110 м с барьерами. Также он — серебряный и бронзовый призер мировых первенств и двукратный чемпион Европы.