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Российский спортсмен погиб в Египте
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Российский мотопарапланерист погиб в Египте 

News.ru + ещё 3 56 минут назад
Фото: Howie Garber/Wanderlustimages/Global Look Press
Во время тренировочного полёта погиб участник команды из России, выступающий на проходящем в Египте III Чемпионате мира по мотопарапланеризму. Трагедия произошла недалеко от города Эль-Файюм, в 100 метрах от Каира.
Первой о случившемся сообщила газета «Аль-Ахрам» со ссылкой на заявление египетского министерства гражданской авиации.
Выяснилось, что мотопараплан россиянина рухнул в озеро Карун. Согласно заявлению, инцидент произошёл из-за отказа двигателя. Первичное расследование указало на то, что ещё одной предполагаемой причиной трагедии стала «персональная ошибка пилота». Организаторы соревнований в Эль-Файюме придерживаются мнения, что «спортсмен не следовал всем необходимым мерам безопасности».
По инициативе министра гражданской авиации Египта Юниса аль-Масри, создана специальная комиссия для выяснения точных причин и обстоятельств случившегося. В работе комиссии принимают участие сотрудники генеральной прокуратуры страны.
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