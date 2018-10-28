Российский спортсмен погиб в Египте

Российский мотопарапланерист погиб в Египте

Во время тренировочного полёта погиб участник команды из России, выступающий на проходящем в Египте III Чемпионате мира по мотопарапланеризму. Трагедия произошла недалеко от города Эль-Файюм, в 100 метрах от Каира.

Первой о случившемся сообщила газета «Аль-Ахрам» со ссылкой на заявление египетского министерства гражданской авиации.

Выяснилось, что мотопараплан россиянина рухнул в озеро Карун. Согласно заявлению, инцидент произошёл из-за отказа двигателя. Первичное расследование указало на то, что ещё одной предполагаемой причиной трагедии стала «персональная ошибка пилота». Организаторы соревнований в Эль-Файюме придерживаются мнения, что «спортсмен не следовал всем необходимым мерам безопасности».

По инициативе министра гражданской авиации Египта Юниса аль-Масри, создана специальная комиссия для выяснения точных причин и обстоятельств случившегося. В работе комиссии принимают участие сотрудники генеральной прокуратуры страны.