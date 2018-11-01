18-летняя чемпионка погибла при пожаре

18-летняя чемпионка по плаванию погибла при пожаре

18-летняя чемпионка Великобритании и Европы по плаванию среди юниоров Тамзин Пью погибла при пожаре в своем доме, пишет Life.ru.

Вместе с девушкой в доме находился ее 21-летний бойфренд, он также погиб.

Отмечается, что пожарных вызвали соседи Тамзин, которые увидели дым и услышали хлопки, однако пожарным не удалось спасти пловчиху и ее друга из огня.

Причины пожара пока не известны, расследованием инцидента занимается британская полиция. Полиция не сразу смогла идентифицировать погибших — их тела сильно пострадали в огне.

Тамзин Пью — обладательница юношеского рекорда Великобритании в плавании на 50 метров баттерфляем, чемпионка сраны и Европы среди юниоров, шестикратная победительница Игр Содружества 2015 года.