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18-летняя чемпионка погибла при пожаре
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18-летняя чемпионка по плаванию погибла при пожаре 

Рамблер 1 час назад
Фото: страница в Facebook
18-летняя чемпионка Великобритании и Европы по плаванию среди юниоров Тамзин Пью погибла при пожаре в своем доме, пишет Life.ru.
Вместе с девушкой в доме находился ее 21-летний бойфренд, он также погиб.
Отмечается, что пожарных вызвали соседи Тамзин, которые увидели дым и услышали хлопки, однако пожарным не удалось спасти пловчиху и ее друга из огня.
Причины пожара пока не известны, расследованием инцидента занимается британская полиция. Полиция не сразу смогла идентифицировать погибших — их тела сильно пострадали в огне.
Тамзин Пью — обладательница юношеского рекорда Великобритании в плавании на 50 метров баттерфляем, чемпионка сраны и Европы среди юниоров, шестикратная победительница Игр Содружества 2015 года.
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