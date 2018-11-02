Ещё
В МОК объявили о перепроверке допинг-проб ОИ-2012
Далее:
Читайте также:
Ещё

В МОК объявили о перепроверке допинг-проб ОИ-2012 

RT на русском + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Международном олимпийском комитете (МОК) объявили о дополнительной перепроверке допинг-проб, которые взяли на летней Олимпиаде 2012 года в Лондоне.
Об этом сообщает официальный сайт организации.
Программа перепроверки проводится с использованием современных научных методик, которые должны выявить все запрещённые вещества, использованные в 2012 году.
Если проба вызовет подозрения, то спортсмен будет проинформирован Независимой организацией допинг-тестирования (ITA), а после этого в его отношении может начаться расследование.
Ранее американский пловец Майкл Фелпс выразил мнение, что настало время реформировать WADA.
RT на русском: последние новости
Скончался олимпийский чемпион игр в Москве Женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала серебро на ЧМ в Дохе Байлз стала чемпионкой мира по спортивной гимнастике в многоборье, побив рекорд Хоркиной
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Италии посмеялись над пострадавшими россиянами104
Еще один знаменитый футболист арестован11
УЕФА — мафия? Что скрывала ассоциация3
«Окончание дела Кокорина будет неожиданным для всех»73
Навка поддержала раздевшуюся на льду Туктамышеву
Видео
00:15
Неймару грозит шесть лет тюрьмы
Футбол В мире
01:17
Российский футболист погиб от переохлаждения
Футбол
01:44
«Ну и где ты, Флойд?»: Хабиб ждет Мейвезера в MMA
MMA Статьи
01:04
Российских гимнасток обвинили в отставании от американок
Летние виды спорта Прочее
05:09
Навка поддержала раздевшуюся на льду Туктамышеву
Фигурное катание
07:31
Туктамышева победила на этапе Гран-при
Фигурное катание
00:37
Роковая ошибка: Загитова провалила коронный каскад
Фигурное катание Статьи
01:03
«Окончание дела Кокорина будет неожиданным для всех»
Футбол Статьи
09:30
Умер Юрий Варданян
Летние виды спорта
00:40
Появилось видео крушения вертолета владельца «Лестера»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение