В МОК объявили о перепроверке допинг-проб ОИ-2012

В Международном олимпийском комитете (МОК) объявили о дополнительной перепроверке допинг-проб, которые взяли на летней Олимпиаде 2012 года в Лондоне.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Программа перепроверки проводится с использованием современных научных методик, которые должны выявить все запрещённые вещества, использованные в 2012 году.

Если проба вызовет подозрения, то спортсмен будет проинформирован Независимой организацией допинг-тестирования (ITA), а после этого в его отношении может начаться расследование.