В МОК объявили о перепроверке допинг-проб ОИ-2012 

В Международном олимпийском комитете (МОК) объявили о дополнительной перепроверке допинг-проб, которые взяли на летней Олимпиаде 2012 года в Лондоне.
Об этом сообщает официальный сайт организации.
Программа перепроверки проводится с использованием современных научных методик, которые должны выявить все запрещённые вещества, использованные в 2012 году.
Если проба вызовет подозрения, то спортсмен будет проинформирован Независимой организацией допинг-тестирования (ITA), а после этого в его отношении может начаться расследование.
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