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Чемпионка ОИ мечтала стать женой «колбасного магната»
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Олимпийская чемпионка мечтала выйти замуж за «колбасного магната» 

Газета.Ru + ещё 2 9 ноября 2018
Российская фехтовальщица Яна Егорян рассказала о своей детской мечте, передает Sport24.
Олимпийская чемпионка призналась в любви к мясу, а также рассказала, что в детстве мечтала стать женой колбасного магната.
"Вообще, я так скажу: самая любимая еда — это колбаса. У меня была в детстве мечта: я хочу выйти замуж за колбасного магната, чтобы я могла зайти на завод своего мужа и наесться колбасы на всю жизнь. Я ем абсолютно все, кроме печени, просто на дух ее не переношу, убей — не смей. Хотя, конечно, если прямо надо, то может быть", — сказал Егорян.
Ранее сообщалось, что выступление сборной России на ЧМ по фехтованию признано неудовлетворительным.
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