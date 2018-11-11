Цзяюй установил мировой рекорд

Китайский пловец Сюй Цзяюй установил новый мировой рекорд на дистанции 100 метров на спине на этапе Кубка мира на короткой воде в Токио.
Чемпион мира 2017 года преодолел дистанцию за 48,88 секунды. Предыдущее достижение принадлежало россиянину Клименту Колесникову (48,90), которое он установил в декабре 2017 года на турнире в Санкт-Петербурге.
Второе место в заплыве занял австралиец Митч Ларкин (49,54), третье — японец Масаки Канеко (50,48). Российские пловцы не выступали в финале дистанции 100 м.