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Цзяюй установил мировой рекорд
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Китайский пловец Сюй Цзяюй побил мировой рекорд Колесникова на 100-метровке на спине 

ТАСС + ещё 3 15 часов назад
Фото: AP Photo/Bernat Armangue
Китайский пловец Сюй Цзяюй установил новый мировой рекорд на дистанции 100 метров на спине на этапе Кубка мира на короткой воде в Токио.
Чемпион мира 2017 года преодолел дистанцию за 48,88 секунды. Предыдущее достижение принадлежало россиянину Клименту Колесникову (48,90), которое он установил в декабре 2017 года на турнире в Санкт-Петербурге.
Второе место в заплыве занял австралиец Митч Ларкин (49,54), третье — японец Масаки Канеко (50,48). Российские пловцы не выступали в финале дистанции 100 м.
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