Цзяюй установил мировой рекорд

Китайский пловец Сюй Цзяюй побил мировой рекорд Колесникова на 100-метровке на спине

Китайский пловец Сюй Цзяюй установил новый мировой рекорд на дистанции 100 метров на спине на этапе Кубка мира на короткой воде в Токио.

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