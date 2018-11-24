Ефимова рассказала о будущем спутнике жизни

Пятикратная чемпионка мира по плаванию россиянка Юлия Ефимова порассуждала о том, какой должен быть её будущий избранник.

«Я должна встретить и сразу подумать, что это моё, беру. Мне кажется, он должен быть скорее из России, а не США. Желательно он должен уметь готовить», — заявила спортсменка в эфире телешоу «Большой завтрак».

По её словам, на данный момент у неё практически нет времени на личную жизнь.

«Раньше я жила в одном месте, а сейчас постоянно езжу по сборам. На самом деле нет времени», — сказала Ефимова.

Ранее сообщалось, что Ефимова не выступит на ЧМ по плаванию на короткой воде.