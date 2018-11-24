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Ефимова рассказала о будущем спутнике жизни 

RT на русском 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Пятикратная чемпионка мира по плаванию россиянка Юлия Ефимова порассуждала о том, какой должен быть её будущий избранник.
«Я должна встретить и сразу подумать, что это моё, беру. Мне кажется, он должен быть скорее из России, а не США. Желательно он должен уметь готовить», — заявила спортсменка в эфире телешоу «Большой завтрак».
По её словам, на данный момент у неё практически нет времени на личную жизнь.
«Раньше я жила в одном месте, а сейчас постоянно езжу по сборам. На самом деле нет времени», — сказала Ефимова.
Ранее сообщалось, что Ефимова не выступит на ЧМ по плаванию на короткой воде.
RT на русском: последние новости
Олимпийский чемпион по борьбе Андиев скончался на 67-м году жизни Уличённому во взятках экс-начальнику ЦСКА грозит от 8 до 15 лет тюрьмы Ефимова не выступит на ЧМ по плаванию на короткой воде
Юлий Ефимов , Летние виды спорта
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