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Делегация WADA прибыла в Москву для переговоров 

RT на русском 17 часов назад
Фото: Reuters
Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) посетили здание московской лаборатории, где хранятся данные проверки подозрительных допинг-проб российских спортсменов, которые были опечатаны в связи с федеральным расследованием.
Об этом журналистам заявил ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий.
Три эксперта WADA, имена которых не разглашаются, в среду приехали в Москву для проверки. Ключевое условие восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) — до конца года предоставить доступ к данным анализа допинг-проб экспертам организации.
Ранее Станислав Поздняков рассказал, какие изменения в российском спорте вызвало восстановление РУСАДА в правах.
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Станислав Поздняков , Виктор Садовничий , МГУ , Всемирное антидопинговое агентство , Летние виды спорта
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