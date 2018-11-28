Делегация WADA прибыла в Москву для переговоров

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) посетили здание московской лаборатории, где хранятся данные проверки подозрительных допинг-проб российских спортсменов, которые были опечатаны в связи с федеральным расследованием.

Три эксперта WADA, имена которых не разглашаются, в среду приехали в Москву для проверки. Ключевое условие восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) — до конца года предоставить доступ к данным анализа допинг-проб экспертам организации.