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Лисин избран президентом ISSF 

RT на русском + ещё 18 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава Стрелкового союза России и Европейской стрелковой конфедерации Владимир Лисин избран президентом Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF).
Об этом заявили в пресс-службе организации.
За россиянина проголосовали 148 человек, в то время как за его конкурента итальянца Лучано Росси — 144.
Лисин сменит на этом посту мексиканца Олегарио Васкеса Ранью, который являлся президентом ISSF на протяжении 38 лет.
Ранее сообщалось, что россиянка Енина завоевала серебро юношеской Олимпиады в стрельбе из пистолета.
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Владимир Лисин , Летние виды спорта
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