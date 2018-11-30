Лисин избран президентом ISSF

Глава Стрелкового союза России и Европейской стрелковой конфедерации Владимир Лисин избран президентом Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF).

Об этом заявили в пресс-службе организации.

За россиянина проголосовали 148 человек, в то время как за его конкурента итальянца Лучано Росси — 144.

Лисин сменит на этом посту мексиканца Олегарио Васкеса Ранью, который являлся президентом ISSF на протяжении 38 лет.

Ранее сообщалось, что россиянка Енина завоевала серебро юношеской Олимпиады в стрельбе из пистолета.