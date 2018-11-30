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МОК временно признал самбо олимпийским видом спорта 

RT на русском + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Об этом сообщил президент Международной федерации самбо Василий Шестаков.
«Сегодня сбылась мечта самбистов всего мира — самбо как вид спорта получил временное признание Международного олимпийского комитета. Особенно приятно, что это произошло в год 80-летия самбо, через две недели после дня рождения нашего любимого вида спорта. Следующий шаг — получение постоянного признания МОК и включение в программу Олимпийских игр. Уверен, мы с этим справимся!», — заявил Шестаков.
Президент Международной федерации самбо также рассказал о пути и развитии вида спорта.
«В первом чемпионате мира по самбо в Тегеране в 1973 году приняли участие спортсмены из 11 стран, в прошлом году на Чемпионате мира в Сочи — уже из 90 государств с пяти континентов. В настоящее время самбо развивается в нескольких дисциплинах и является народным видом спорта, доступным практически любому человеку. А такие звезды самбо, как Фёдор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов — кумиры миллионов людей во всем мире», — рассказал Шестаков.
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Хабиб Нурмагомедов , Федор Емельяненко , Летние виды спорта , Прочее
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