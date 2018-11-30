Сгорела квартира российского спортсмена-паралимпийца

Паралимпийский комитет России (ПКР) сообщил, что сгорела квартира призера чемпионата мира по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Елены Крутовой, сообщает "Советский спорт"

"Во время пожара полностью сгорела квартира спортсмена-паралимпийца Московской области мастера спорта международного класса по стрельбе из лука — Елены Крутовой. Выгорело все, включая спортивный инвентарь и экипировку", — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ПКР в "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что хоккеист влез в долги и продал олимпийское золото Игр-1998 в Нагано.