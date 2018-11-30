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Сгорела квартира российского спортсмена-паралимпийца 

Газета.Ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: Niko Nikolas
Паралимпийский комитет России (ПКР) сообщил, что сгорела квартира призера чемпионата мира по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Елены Крутовой, сообщает "Советский спорт".
"Во время пожара полностью сгорела квартира спортсмена-паралимпийца Московской области мастера спорта международного класса по стрельбе из лука — Елены Крутовой. Выгорело все, включая спортивный инвентарь и экипировку", — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ПКР в "ВКонтакте".
Ранее сообщалось, что хоккеист влез в долги и продал олимпийское золото Игр-1998 в Нагано.
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