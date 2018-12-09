Российская спортсменка погибла из-за мобильного в ванной

15-летняя спортсменка из Иркутской области Ирина Рыбникова трагически погибла из-за удара током. Она пошла в ванную с мобильным телефоном, где поставила его заряжаться. Устройство упало в воду: девушка скончалась до приезда медиков.

«Ирину Рыбникову нашли в ванной в её собственной квартире. Предположительно, она поставила смартфон заряжаться и уронила его в воду», — сообщает телеграм-канал Mash.

Весной этого года Ирина выступала на первенстве России по панкратиону (древнее единоборство, аналог современных боев без правил), где стала победительницей. По итогам всероссийского турнира ее включили в состав сборной страны для участия в первенстве Европы и мира.