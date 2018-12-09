Сестра погибшей спортсменки рассказала о том, каким она была человеком

Смерть 15-летней спортсменки из Иркутской области Ирины Рыбниковой стала трагедией для ее семьи. Сестра девушки Татьяна рассказала, что она была светлым и добрым человеком. Семья девушки была благополучной, близкие любили девушку и гордились ее успехами, сообщает «КП».

По словам друзей спортсменки, она была целеустремленной, мечтала стать чемпионкой мира. По словам Татьяны, ее дочь была очень привязана к тете.

«В августе сестра стала крестной для моей маленькой дочери, а сейчас ее уже нет… Сердце разрывается от утраты. Дома тишина и пусто без нее», — поделилась она.

Рыбникову накануне нашли мёртвой в ванной в её собственной квартире. Предположительно, она поставила смартфон заряжаться и уронила его в воду. По словам родственников, предварительная версия смерти — удар током.

Весной этого года Ирина выступала на первенстве России по панкратиону (древнее единоборство, аналог современных боев без правил), где стала победительницей.