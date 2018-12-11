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Аудиторы WADA начали проверку РУСАДА 

Газета.Ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: ТАСС
Специалисты Всемирного антидопингового агентства (WADA) приступили к проверке деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает ТАСС.
По словам заместителя генерального директора РУСАДА Марии Пахноцкой, аудиторы будут работать два дня, а сама проверка носит плановый характер.
"Визит аудиторов WADA проходит в полном соответствии с дорожной картой РУСАДА, они уже приступили к работе. В течение четырех месяцев после возвращения статуса соответствия WADA должно провести полную проверку деятельности всех наших подразделений. Никаких оценок сразу после его окончания сделано не будет, аудиторы на основании увиденного составят отчет. Аудит, как и планировалось ранее, будет проходить два дня. Все замечания мы тут же учтем", — сказала Пахноцкая.
Доступ WADA к данным московской лаборатории — необходимое условие возвращения аккредитации РУСАДА. При этом российская сторона должна передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы.
Ранее сообщалось, что представительница IBU считает правильным восстановление СБР.
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