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Испанцы наградили легендарную советскую спортсменку 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина получила награду Legend Award за вклад в развитие спорта от испанской спортивной газеты AS, сообщает "Советский спорт".
Церемония вручения наград прошла в Мадриде. 83-летняя Латынина лично посетила мероприятие вместе со своим зятем, который выступил переводчиком.
"Благодарю журналистов газеты AS за то, что помните мои 18 олимпийских медалей", — сказала Латынина.
Латынина — участница трех летних Олимпиад (1956, 1960, 1964). На ее счету 18 олимпийских наград: девять золотых, пять серебряных и четыре бронзовых медали. Будучи тренером, она возглавляла женскую сборную СССР на трех Олимпийских играх (1968, 1972, 1976). Ее воспитанницы выиграли десять золотых, восемь серебряных и девять бронзовых медалей.
Ранее были названы шансы самбо на включение в программу Олимпийских игр.
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