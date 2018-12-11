Испанцы наградили легендарную советскую спортсменку

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина получила награду Legend Award за вклад в развитие спорта от испанской спортивной газеты AS, сообщает "Советский спорт"

Церемония вручения наград прошла в Мадриде. 83-летняя Латынина лично посетила мероприятие вместе со своим зятем, который выступил переводчиком.

"Благодарю журналистов газеты AS за то, что помните мои 18 олимпийских медалей", — сказала Латынина.

Латынина — участница трех летних Олимпиад (1956, 1960, 1964). На ее счету 18 олимпийских наград: девять золотых, пять серебряных и четыре бронзовых медали. Будучи тренером, она возглавляла женскую сборную СССР на трех Олимпийских играх (1968, 1972, 1976). Ее воспитанницы выиграли десять золотых, восемь серебряных и девять бронзовых медалей.

Ранее были названы шансы самбо на включение в программу Олимпийских игр.