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Международное самбо столкнулось с серьезной проблемой 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Международной федерации самбо (FIAS) недостаточно финансовых средств, которые находятся в бюджете организации на данный момент, информирует ТАСС.
Как пояснил президент FIAS Василий Шестаков, проблемы связаны с быстрым ростом этого вида спорта.
"Бюджета катастрофически не хватает, потому что мы быстрорастущая федерация. Нам нужно помогать тем странам, которые находятся в зоне экономического риска, у нас такая программа существует, и для этого, конечно, нужны финансовые средства", — заявил Шестаков.
30 ноября Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о временном признании самбо. Теперь FIAS будет получать деньги от МОК, которые можно тратить только на антидопинговые программы.
Ранее были названы шансы самбо на включение в программу Олимпийских игр.
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