Международное самбо столкнулось с серьезной проблемой

Международной федерации самбо (FIAS) недостаточно финансовых средств, которые находятся в бюджете организации на данный момент, информирует ТАСС

Как пояснил президент FIAS Василий Шестаков , проблемы связаны с быстрым ростом этого вида спорта.

"Бюджета катастрофически не хватает, потому что мы быстрорастущая федерация. Нам нужно помогать тем странам, которые находятся в зоне экономического риска, у нас такая программа существует, и для этого, конечно, нужны финансовые средства", — заявил Шестаков.

30 ноября Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о временном признании самбо. Теперь FIAS будет получать деньги от МОК, которые можно тратить только на антидопинговые программы.

Ранее были названы шансы самбо на включение в программу Олимпийских игр.