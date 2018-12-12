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Олимпийская чемпионка объяснила слова о тупых детях 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 23 12 декабря 2018
Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян объяснила свои слова о том, что она не будет тренировать детей, потому что они «тупые».
«Я же сказала, что дети тупые в хорошем смысле этого слова. Ну то, что это нормально, что дети могут чего-то не понимать, не делать какие-то вещи. И что если ты работаешь с ребенком, то нужно 10 раз повторить, чтобы до него дошло. Возможно, я выразилась грубо», — приводит ее слова 360tv.
Ранее в интервью «Матч-ТВ» Егорян сообщила, что не будет тренировать детей, так как они «тупые в хорошем смысле этого слова».
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