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Российская чемпионка назвала детей тупыми 

Рамблер + ещё 14 2 часа назад
Фото: ТАСС
Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян в эфире «Матч-ТВ» заявила, что не сможет перейти на тренерскую работу, поскольку считает детей тупыми. Спортсменка отметила, что людям, которые занимаются воспитанием подрастающего поколения, можно ставить памятник.
«Быть тренером не хочу. Как бы это ужасно ни звучало, но дети — они тупые. В хорошем смысле этого слова», — заявила Егорян.
Однако, что скрывается за позитивным значением слова «тупые», фехтовальщица не пояснила. Егорян уверена, что когда она станет матерью, её ждут большие проблемы, потому, что она не может кричать на детей и не умеет им отказывать.
Ранее другая олимпийская чемпионка Ольга Глацких прославилась фразой, обращённой к молодым акивистам Кировграда, о том, что «государство не просило вас рожать» и всего в жизни придётся добиваться самим. Высказывание, опубликованное местными СМИ, вызвало широкий общественный резонанс.
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