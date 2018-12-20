Сенаторы американского парламента Оррин Хэтч и Шелдон Уайтхаус представили перед членами Конгресса проект закона, согласно которому за использование допинга на международных соревнованиях спортсменов будет ждать уголовная ответственность, передаёт Washington Post.
Документ бал назван в честь экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
Для нарушителей закон предусматривает наказание в виде штрафов от 1 до миллиона долларов, а также тюремной срок вплоть до 10 лет лишения свободы.
По словам Григория Родченкова, новый закон поможет сделать международные соревнования более честными.
«Этот закон обещает наконец защитить спортсменов и международные соревнования от коррупции и вмешательства, которые до сих пор продолжаются», — заявил Родченков.