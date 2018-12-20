В США разработали закон имени Родченкова

Сенаторы американского парламента Оррин Хэтч и Шелдон Уайтхаус представили перед членами Конгресса проект закона, согласно которому за использование допинга на международных соревнованиях спортсменов будет ждать уголовная ответственность, передаёт Washington Post

Документ бал назван в честь экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова

Для нарушителей закон предусматривает наказание в виде штрафов от 1 до миллиона долларов, а также тюремной срок вплоть до 10 лет лишения свободы.

По словам Григория Родченкова, новый закон поможет сделать международные соревнования более честными.