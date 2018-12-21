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Стали известны призовые российских медалистов ОИ-2020 

Рамблер + ещё 6 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Россиян-призеров летних Олимпийских игр 2020 года премируют 1,7-4 миллионами рублей. Об этом, как сообщает News.ru, рассказал министр спорта России Павел Колобков.
На сегодняшнем заседании коллегии Минспорта глава ведомства объявил, что бронзовые призеры Олимпиады, которая пройдет в Токио 24 июля — 9 августа 2020-го, получат в качестве призовых 1,7 миллиона рублей, серебряные — 2,5 миллиона, золотые — четыре миллиона.
«Главное, что наши спортсмены выступают не за деньги, а за спортивные звания и победы», — подчеркнул министр.
Призовые места на Олимпиаде 2018 года принесли россиянам те же суммы. Кроме того, российские призеры Игр получили в подарок автомобили «БМВ». Некоторые из спортсменов продали их, в том числе хоккеист Илья Ковальчук. Машину купил его коллега Артемий Панарин за 7,1 миллиона рублей, которые Ковальчук пообещал потратить на благотворительность.
Летние виды спорта , Артемий Панарин , Илья Ковальчук , Павел Колобков , Минспорта
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