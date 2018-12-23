Коблова намерена перейти в новую весовую категорию

Вице-чемпионка Олимпийских игр 2016 года по женской борьбе Валерия Коблова заявила РИА Новости , что после завершения процесса реабилитации из-за серьезной травмы намерена перейти в новую, более тяжелую весовую категорию — до 62 килограммов.

Серебряный призер Игр-2016 в категории до 58 килограммов Коблова получила травму крестообразных связок колена в августе 2017 года на чемпионате мира в Париже. Спортсменка в субботу рассказала корреспонденту РИА Новости, что старается не форсировать свое возвращение на ковер и намерена начать выступать только после обретения хорошей физической формы.

"Сейчас уже моей весовой категории нет, потому что границы веса изменены, — сказала по телефону Коблова. — И поэтому мне предстоит выбирать, в какой из олимпийских весовых категорий бороться — до 57 или 62 килограммов. Я думаю, что мне будет органичнее перейти в вес до 62 килограммов, потому что я раньше много сгоняла и часто придерживала вес. А с нынешними правилами будет логично спокойно уйти в категорию повыше".

"Не опасаюсь ли я конкуренции? Конечно, нет! — продолжила собеседница агентства. — Да, в этом весе есть сильные девчонки. Но вы думаете, что конкуренцию в весе до 58 килограммов было выдержать легче? Я сейчас не думаю о конкуренции, мой главный соперник — это мое здоровье. Даже не соперник, а союзник, с ним надо договориться и двигаться дальше. Потому что многое зависит не только от моего желания, а от моего физического состояния".