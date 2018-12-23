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Коблова намерена перейти в новую весовую категорию 

РИА Новости + ещё 1 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Вице-чемпионка Олимпийских игр 2016 года по женской борьбе Валерия Коблова заявила РИА Новости, что после завершения процесса реабилитации из-за серьезной травмы намерена перейти в новую, более тяжелую весовую категорию — до 62 килограммов.
Серебряный призер Игр-2016 в категории до 58 килограммов Коблова получила травму крестообразных связок колена в августе 2017 года на чемпионате мира в Париже. Спортсменка в субботу рассказала корреспонденту РИА Новости, что старается не форсировать свое возвращение на ковер и намерена начать выступать только после обретения хорошей физической формы.
"Сейчас уже моей весовой категории нет, потому что границы веса изменены, — сказала по телефону Коблова. — И поэтому мне предстоит выбирать, в какой из олимпийских весовых категорий бороться — до 57 или 62 килограммов. Я думаю, что мне будет органичнее перейти в вес до 62 килограммов, потому что я раньше много сгоняла и часто придерживала вес. А с нынешними правилами будет логично спокойно уйти в категорию повыше".
"Не опасаюсь ли я конкуренции? Конечно, нет! — продолжила собеседница агентства. — Да, в этом весе есть сильные девчонки. Но вы думаете, что конкуренцию в весе до 58 килограммов было выдержать легче? Я сейчас не думаю о конкуренции, мой главный соперник — это мое здоровье. Даже не соперник, а союзник, с ним надо договориться и двигаться дальше. Потому что многое зависит не только от моего желания, а от моего физического состояния".
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Летние виды спорта , Валерия Коблова , РИА Новости
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