В Тольятти убита 16-летняя пловчиха

Вечером 23 декабря в Автозаводском районе Тольятти было обнаружено тело 16-летней девушки с колото-резаными ранениями шеи и туловища, передает "ТЛТгород.ру".

Убитой оказалась вице-чемпионка России по плаванию среди юниоров, мастер спорта Сафия А. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Им оказался 16-летний знакомый спортсменки, который во время ссоры нанес потерпевшей несколько ножевых ранений, а потом снял с тела драгоценности.

"Благодаря грамотно и своевременно проведенным следственным действиям удалось установить и задержать подозреваемого в совершении указанного преступления, им оказался знакомый девушки — 16-летний местный житель", — сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Самарской области.

В начале декабря девушка вернулась из Саранска, где участвовала в соревнованиях "Резерв России".