Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Тольятти убита 16-летняя пловчиха 

Газета.Ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Вечером 23 декабря в Автозаводском районе Тольятти было обнаружено тело 16-летней девушки с колото-резаными ранениями шеи и туловища, передает "ТЛТгород.ру".
Убитой оказалась вице-чемпионка России по плаванию среди юниоров, мастер спорта Сафия А. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Им оказался 16-летний знакомый спортсменки, который во время ссоры нанес потерпевшей несколько ножевых ранений, а потом снял с тела драгоценности.
"Благодаря грамотно и своевременно проведенным следственным действиям удалось установить и задержать подозреваемого в совершении указанного преступления, им оказался знакомый девушки — 16-летний местный житель", — сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Самарской области.
В начале декабря девушка вернулась из Саранска, где участвовала в соревнованиях "Резерв России".
Газета.Ru: последние новости
Голодец сменила Мутко на посту председателя оргкомитета Универсиады-2019 Призер чемпионата Европы по плаванию провалила допинг-тест Победители ОИ 2020 года в Токио получат по четыре миллиона рублей
Летние виды спорта , Криминал , Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бобровский признан первой звездой недели в НХЛ
Специалистов WADA не позвали в Россию
Хоккеисты «Салавата» устроили мордобой в раздевалке
У Кержакова забрали сына13
Вечный запасной нашел другую работу
Видео
01:23
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Футбол Статьи
00:20
У Кержакова забрали сына
Футбол
01:32
Медведеву не пустили в Европу
Фигурное катание
02:40
«Губерниев вредит российскому и мировому биатлону»
Биатлон Статьи
00:33
Норвежский биатлонист финишировал в прыжке
Биатлон
06:30
Мамаев и Кокорин снова выйдут на поле
Футбол
01:03
Дерби «Бутырки»: Кокорин и Мамаев возвращаются в футбол
Футбол Статьи
03:46
Пьяная свадьба и откровенная Медведева
Фигурное катание Статьи
03:46
Затмила Загитову: кто такая Щербакова
Фигурное катание Статьи
00:10
Без Медведевой и Туктамышевой: кто поедет на ЧЕ
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение