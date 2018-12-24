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Голодец сменила Мутко на посту председателя оргкомитета Универсиады-2019 

ТАСС + ещё 5 16 часов назад
Фото: ТАСС
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец возглавила организационный комитет зимней Универсиады 2019 года. Указ о внесении изменений в состав оргкомитета опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Голодец сменила на посту председателя Виталия Мутко, выведенного из состава оргкомитета.
В состав организационного комитета также вошли министр науки и высшего образования Михаил Котюков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, министр здравоохранения Вероника Скворцова, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, глава компании "Норильский Никель" Владимир Потанин, а также генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.
Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года.
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Летние виды спорта , Станислав Поздняков , Ольга Голодец , Вероника Скворцова , Владимир Потанин , Михаил Котюков , Сергей Михайлов , Виталий Мутко , Константин Носков , Правительство РФ , Норникель , ИТАР-ТАСС
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