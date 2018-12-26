У пары российских спортсменов родилась дочь

21-летняя Кудрявцева и 28-летний Кугрышев поженились летом 2018 года.

Кудрявцева — 13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике, девятикратная чемпионка Европы, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Кугрышев — победитель юниорского чемпионата мира 2007 года, финалист Кубка Гагарина-2016.

Ранее сообщалось, что известный российский тренер лишен водительских прав на полтора года.