У пары российских спортсменов родилась дочь 

Российская гимнастка Яна Кудрявцева сообщила о рождении дочери, передает "Советский спорт".
Она опубликовала в своем инстаграме фотографию новорожденной с мужем — нападающим уфимского "Салавата Юлаева" Дмитрием Кугрышевым.
21-летняя Кудрявцева и 28-летний Кугрышев поженились летом 2018 года.
Кудрявцева — 13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике, девятикратная чемпионка Европы, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Кугрышев — победитель юниорского чемпионата мира 2007 года, финалист Кубка Гагарина-2016.
Ранее сообщалось, что известный российский тренер лишен водительских прав на полтора года.