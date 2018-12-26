Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

У пары российских спортсменов родилась дочь 

Газета.Ru + ещё 5 49 минут назад
Фото: Газета.Ru
Российская гимнастка Яна Кудрявцева сообщила о рождении дочери, передает "Советский спорт".
Она опубликовала в своем инстаграме фотографию новорожденной с мужем — нападающим уфимского "Салавата Юлаева"​ Дмитрием Кугрышевым.
21-летняя Кудрявцева и 28-летний Кугрышев поженились летом 2018 года.
Кудрявцева — 13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике, девятикратная чемпионка Европы, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Кугрышев — победитель юниорского чемпионата мира 2007 года, финалист Кубка Гагарина-2016.
Ранее сообщалось, что известный российский тренер лишен водительских прав на полтора года.
Газета.Ru: последние новости
В Тольятти убита 16-летняя пловчиха Двукратная олимпийская чемпионка решила проблему с коленом Объявлена дата похорон убитой 16-летней пловчихи
Летние виды спорта , Яна Кудрявцева , Дмитрий Кугрышев , Советский спорт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын президента Либерии объявил об уходе из ПСЖ
Медведева опоздала на прямой эфир радио с Костовым
Шипулин заговорил о будущем
Черчесов рассказал, когда у него появились «усы надежды»
Двух футболистов «Спартака» ждут в «Ростове»
Видео
01:23
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Футбол Статьи
00:20
У Кержакова забрали сына
Футбол Общество
01:32
Медведеву не пустили в Европу
Фигурное катание
01:05
Врун и лентяй: Тихонов обрушился на Шипулина
Биатлон
02:40
«Губерниев вредит российскому и мировому биатлону»
Биатлон Статьи
02:21
Убийство Дениса Тена назвали заказным
Фигурное катание
00:33
Норвежский биатлонист финишировал в прыжке
Биатлон
04:51
Медведева резко ответила подписчикам
Фигурное катание
06:30
Мамаев и Кокорин снова выйдут на поле
Футбол
01:03
Дерби «Бутырки»: Кокорин и Мамаев возвращаются в футбол
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение