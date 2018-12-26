Подозреваемый в убийстве юной спортсменки назвал мотивы

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Подозреваемый в убийстве 16-летней спортсменки назвал свои мотивы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 17 6 часов назад
Следственный комитет обнародовал видео, где подозреваемый в убийстве 16-летней спортсменки в Тольятти подросток рассказывает о своих мотивах.
Видеозапись с показаниями юноши во время следственного эксперимента опубликована на сайте телекомпании «КТВ ЛУЧ».
«Я с ней разговаривал о том, чтобы возобновить наши с ней отношения, но она не поддавалась, она сделала окончательный вывод, что нужно закончить наши отношения, что нам пора расстаться и все такое… Я ее уговаривал. Она мне сказала: «ну пошел ты …», — рассказал подозреваемый на видео.
Подросток рассказал, что по ходу разговора «потерял самоконтроль» и взял в руки нож.
Он добавил, что в какой-то момент «потерял самоконтроль, вошел в какой-то транс и взял нож».
«Я больше не помню, куда я ей удары наносил, я еще помню последний удар, когда она упала… Она пыталась убежать. Нож я выкинул здесь же», — рассказал подозреваемый.
Напомним, тело 16-летней вице-чемпионки России по плаванию обнаружили в Тольятти на пустыре, позднее стало известно, что между подозреваемым и спортсменкой были романтические отношения.
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Летние виды спорта , Видео , Криминал , Происшествия , СКР
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