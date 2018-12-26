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Субботина признана лучшей синхронисткой России 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Чемпионка Европы Варвара Субботина признана лучшей синхронисткой России по итогам сезона-2018.
Церемония вручения премий лучшим спортсменам России в этом виде спорта прошла на Шоу олимпийских чемпионов в Москве. Субботина на чемпионате Европы в Глазго выиграла две программы в дуэте со Светланой Колесниченко. Также Субботина одержала победы на первенствах мира и Европы в 2018 году.
"Большое спасибо за то, что наши тренеры вкладывают в нас всю веру, поддержку. Спасибо Татьяне Николаевне Покровской, Татьяне Евгеньевне Данченко, которая меня тренирует и вкладывает столько сил. Спасибо Алексею Викторовичу Власенко за поддержку нашего спорта", — сказала Субботина на церемонии.
Лучшим тренером была признана Наталья Мендыгалиева, которая работает с резервом сборной и является старшим тренером юниорской сборной. В номинации "Открытие года" отмечен синхронист Михаил Васильев, в номинации "Олимпийская надежда" — Елизавета Полякова.
Специальная премия "Легенда спорта" присуждена хореографу Людмиле Тарасовой. Награду ей вручил президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко.
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Летние виды спорта , Алексей Власенко , Людмила Тарасова , Светлана Колесниченко , Татьяна Покровская , Михаил Васильев
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