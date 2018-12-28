«Кричал, что убьет меня»: на депутата Носова напали с ножом

Депутат Госдумы шестого созыва Дмитрий Носов , являющийся бронзовым призером Олимпиады-2004 по дзюдо, рассказал, что в Таиланде, где спортсмен и политик проводил открытую тренировку, на него напал мужчина с ножом.

Депутат Госдумы шестого созыва, дзюдоист Дмитрий Носов в своем инстаграме опубликовал видео, в котором рассказал, что в Таиланде на него напал мужчина с ножом.

Инцидент случился на острове Пхукет, являющемся одним из самых популярных туристических маршрутов для россиян. Все случилось во время проводимой Носовым открытой тренировки.

К спортсмену, по его словам, подошел мужчина, который за несколько дней до этого уже фотографировался с ним и даже выкладывал снимки в соцсети. На этот раз он был крайне недоволен тем, что Носов разминается рядом с якобы его девушкой. По словам депутата, мужчина был разъярен, дерзил, и в итоге Носов предложил ему выяснить отношения на ринге. После длительной паузы тот согласился.

«Первый раз я его придушил, чтобы успокоился. Отпустили. Он подошел извиниться, но попытался ударить меня. Я сделал контрприем, провел болевой на руку. Он сдался. Отпустили с миром. Мы продолжили тренировку. Но буквально через три минуты он ворвался с ножом в помещение, где были женщины и дети! И начал кричать, что меня убьет», — рассказал депутат.

В результате нападавшего смогли скрутить и передать полиции. Интересно, что Носов изучил страницу мужчины в соцсети и пришел к выводу, что это «бандит, занимающийся выколачиванием долгов».

Дмитрий Носов приобрел всероссийскую известность и народную любовь во время Олимпиады-2004 в столице Греции Афинах, когда в категории до 81 кг он в полуфинальной схватке с будущим олимпийским чемпионом греком Илиасом Илиадисом сломал руку, во многом из-за чего и потерпел поражение.

Однако через несколько минут после этого Носов все равно вышел на поединок за третье место с азербайджанцем Мехманом Азизовым, несмотря на то что россиянина хотели снять с соревнований из-за травмы.

«Как это вы меня снимаете?! Я сейчас выйду бороться! Русские не сдаются!», — процитировал свои слова в ответ на разговоры о снятии дзюдоист в автобиографии.

«Я не мог самостоятельно завязать пояс, не мог его сильно стянуть — мне помогли, — и я пошел в неизвестность.

Для себя я принял решение, что иду умирать. Это не громкие слова и не пафос, я хотел умереть на ковре. Я не мыслил себя без олимпийской медали, — рассказывал о том дне Носов в своей книге.

«Казалось, что шансов совершенно нет, потому что Азизов — это человек-скала. Я испытывал странное чувство: отчаяние и в то же время решимость идти до конца. У меня вертелась мысль: биться до конца, все себе сломать, упасть и на этом ковре сдохнуть! И больше чтоб меня не было. Я должен умереть на этом ковре! Какие могут быть оправдания поражению, если годы тяжелейших тренировок — псу под хвост? Отдай все, бейся и умри — с такими мыслями я выходил на ковер», — писал спортсмен.

В той схватке Носов проигрывал, но провел прием, благодаря которому вышел вперед и удержал победу, хотя за несколько секунд до конца получил еще и рассечение брови, из-за чего залил ковер кровью.

Бронзовая награда сделала Носова известным на всю страну. Вскоре он завершил спортивную карьеру и начал активную общественную и политическую деятельность, чем занимается до сих пор.

Недавно Носов также давал мастер-класс для детей в столице Башкортостана Уфе.