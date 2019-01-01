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Американцы призвали отстранить РУСАДА 

Lenta.ru 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава Американского антидопингового агенства (USADA) Трэвис Тайгерт выступил за отстранение Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Слова функционера приводит The New York Times.
«Никто не удивлен тому, что российская сторона проигнорировала дедлайн. Русские водят за нос Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Пора это прекратить! РУСАДА нужно немедленно отстранить из-за очередного случая невыполнения требований», — заявил Тайгерт.
27 декабря сообщалось, что РУСАДА удастся избежать новой дисквалификации. Оборудование сотрудников WADA было сертифицировано в соотвествии с российским законодательством, и они получили доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории. В случае если бы они не получили информацию до 31 декабря 2018 года, российскому спорту грозила изоляция.
РУСАДА уже подвергалось дисквалификации в 2015 году. Тогда из-за систематических нарушений антидопинговых правил российскими легкоатлетами отечественная организация была признана несоответствующей кодексу WADA. Статус РУСАДА был восстановлен в сентябре 2018 года.
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Летние виды спорта , Всемирное антидопинговое агентство , New York Times
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