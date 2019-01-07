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Бейсболист сборной России Соловьев умер от инфаркта в конце 2018 года 

Газета.Ru + ещё 3 7 января 2019
Фото: РИА Новости
Президент Федерации бейсбола России Дмитрий Киселев сообщил, что бейсболист сборной России Сергей Соловьев умер от инфаркта в возрасте 37 лет.
Спортсмен скончался в конце 2018 года, его похороны прошли 29 декабря на Перепечинском кладбище.
По словам Киселева, спортсмен почувствовал себя плохо во время работы в своей организации. Глава федерации рассказал, что сердце спортсмена остановилась у него дома.
"Случился инфаркт. В это время он не был ни на тренировке, ни на сборах. Работая в своей организации, он почувствовал себя не очень хорошо, вернулся домой и там его сердце остановилось", — рассказал Киселев.
Глава федерации считает, что Соловьев является знаковой фигурой для отечественного бейсбола.
"Он уже давно не играл в сборной, не выступал за нее уже несколько лет, но для российского бейсбола Сергей — знаковая фигура. Он был одним из лучших бейсболистов страны, настоящим профессионалом. Плюс он был очень хорошим парнем, которого все любили. Его родным помогал весь бейсбольный мир. У нас в стране, к сожалению, он не такой большой, и в таких ситуациях он объединяется", — цитирует Киселева ТАСС.
Ранее форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин выразил соболезнования в связи со взрывом в одном из жилых домов в Магнитогорске.
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Летние виды спорта , Сергей Соловьев , Евгений Малкин , Дмитрий Киселев , ИТАР-ТАСС
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