Бейсболист сборной России Соловьев умер от инфаркта в конце 2018 года

Спортсмен скончался в конце 2018 года, его похороны прошли 29 декабря на Перепечинском кладбище.

По словам Киселева, спортсмен почувствовал себя плохо во время работы в своей организации. Глава федерации рассказал, что сердце спортсмена остановилась у него дома.

"Случился инфаркт. В это время он не был ни на тренировке, ни на сборах. Работая в своей организации, он почувствовал себя не очень хорошо, вернулся домой и там его сердце остановилось", — рассказал Киселев.

Глава федерации считает, что Соловьев является знаковой фигурой для отечественного бейсбола.

"Он уже давно не играл в сборной, не выступал за нее уже несколько лет, но для российского бейсбола Сергей — знаковая фигура. Он был одним из лучших бейсболистов страны, настоящим профессионалом. Плюс он был очень хорошим парнем, которого все любили. Его родным помогал весь бейсбольный мир. У нас в стране, к сожалению, он не такой большой, и в таких ситуациях он объединяется", — цитирует Киселева ТАСС.