USADA объяснило, зачем проверяло на допинг 90-летнего велогонщика

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что организация проверила 90-летнего велогонщика Карла Гроува на допинг в связи с тем, что он установил мировой рекорд в своей возрастной группе.

Как сообщает Velonews, в июле прошлого года Гроув сдал положительный допинг-тест на чемпионате страны. Спортсмена лишили завоеванного титула и мирового рекорда в его возрастной категории, тем не менее USADA не отстранило его от выступлений. Агентство пришло к выводу, что запрещенный препарат, скорее всего, попал в организм велогонщика вместе с едой, и ограничилось минимальными санкциями.

"В легкой атлетике есть аналогичное правило. Чтобы мировой рекорд ратифицировали, спортсмена необходимо проверить на допинг… Мы проверяли Гроува где-то шесть раз с 2012 года, потому что он ставил мировые рекорды", — сказал Тайгарт.

По его словам, в USADA рассчитывают, что нынешние правила Всемирного антидопингового агентства (WADA), регламентирующие подобные случаи, будут изменены.