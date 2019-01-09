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USADA объяснило, зачем проверяло на допинг 90-летнего велогонщика 

РИА Новости + ещё 4 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что организация проверила 90-летнего велогонщика Карла Гроува на допинг в связи с тем, что он установил мировой рекорд в своей возрастной группе.
Как сообщает Velonews, в июле прошлого года Гроув сдал положительный допинг-тест на чемпионате страны. Спортсмена лишили завоеванного титула и мирового рекорда в его возрастной категории, тем не менее USADA не отстранило его от выступлений. Агентство пришло к выводу, что запрещенный препарат, скорее всего, попал в организм велогонщика вместе с едой, и ограничилось минимальными санкциями.
"В легкой атлетике есть аналогичное правило. Чтобы мировой рекорд ратифицировали, спортсмена необходимо проверить на допинг… Мы проверяли Гроува где-то шесть раз с 2012 года, потому что он ставил мировые рекорды", — сказал Тайгарт.
По его словам, в USADA рассчитывают, что нынешние правила Всемирного антидопингового агентства (WADA), регламентирующие подобные случаи, будут изменены.
"Мы бы предпочли, чтобы такого рода случаи, когда препарат попадает в организм вместе с мясом, водой или рецептурными лекарствами, не считались нарушением", — отметил Тайгарт.
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