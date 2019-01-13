Мужская сборная России по фехтованию на шпагах завоевала золото на этапе КМ

Мужская сборная России по фехтованию на шпагах завоевала золото в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в немецком Хайденхайме, сообщает "Советский спорт"

В матче за бронзу команда Италии выиграла у Польши со счётом 45:31.

Ранее сообщалось, что россиянка Татьяна Иванова завоевала золото на этапе Кубка мира по санному спорту в Сигулде (Латвия).

По сумме двух попыток Иванова продемонстрировала результат в 1 минуту 24,336 секунды.