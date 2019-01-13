Мужская сборная России по фехтованию на шпагах завоевала золото в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в немецком Хайденхайме, сообщает "Советский спорт".
В финале российская команда в составе Павла Сухова, Никиты Глазкова, Сергея Биды и Сергея Ходоса оказалась сильнее сборной Венгрии — 35:30.
В матче за бронзу команда Италии выиграла у Польши со счётом 45:31.
Ранее сообщалось, что россиянка Татьяна Иванова завоевала золото на этапе Кубка мира по санному спорту в Сигулде (Латвия).
По сумме двух попыток Иванова продемонстрировала результат в 1 минуту 24,336 секунды.
Также стало известно, что двукратная чемпионка Олимпийских игр — 2016 в личной и командной сабле Яна Егорян перенесет операцию в январе.