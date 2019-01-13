Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мужская сборная России по фехтованию на шпагах завоевала золото на этапе КМ 

Газета.Ru + ещё 6 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Мужская сборная России по фехтованию на шпагах завоевала золото в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в немецком Хайденхайме, сообщает "Советский спорт".
В финале российская команда в составе Павла Сухова, Никиты Глазкова, Сергея Биды и Сергея Ходоса оказалась сильнее сборной Венгрии — 35:30.
В матче за бронзу команда Италии выиграла у Польши со счётом 45:31.
Ранее сообщалось, что россиянка Татьяна Иванова завоевала золото на этапе Кубка мира по санному спорту в Сигулде (Латвия).
По сумме двух попыток Иванова продемонстрировала результат в 1 минуту 24,336 секунды.
Также стало известно, что двукратная чемпионка Олимпийских игр — 2016 в личной и командной сабле Яна Егорян перенесет операцию в январе.
Газета.Ru: последние новости
Спортсмен из Норвегии вскрыл допинг-пробы без оборудования Бейсболист сборной России Соловьев умер от инфаркта в конце 2018 года Женская сборная России уступила финнам в матче за бронзу МЧМ-2019
Летние виды спорта , Сергей Ходос , Яна Егорян , Татьяна Иванова , Павел Сухов , Советский спорт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выйдем против немцев, как в 1945»
Российские хоккеистки остались без медалей на МЧМ6
Овечкину зашили руку во время матча3
Вратарь забил гол со своей половины поля1
«Ювентус» установил новый рекорд в Кубке Италии
Видео
00:28
Макгрегор раскрыл сказанное Хабибу во время боя
MMA
01:00
За что россиян выгнали с гонки «Дакар»
Автоспорт Статьи
01:13
Экипаж Каргинова дисквалифицирован с ралли-рейда «Дакар»
Автоспорт
00:52
«Не скули!»: как Конор провоцировал Хабиба во время боя
MMA Статьи
00:38
«Зал и храм»: как Мамаев и Кокорин отметили Новый год
Футбол Статьи
00:38
«Дети не плачут по Мамаеву»: жена накинулась на любовницу
Футбол Статьи
00:35
Бьорндален призвал вести себя жестче с Россией
Биатлон Прочее
00:45
Овечкин отправил «гиганта» из НХЛ на лавку
Хоккей
00:38
Анонсирован ближайший матч Мамаева
Футбол
00:57
Служебный роман? С кем отдыхает Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение